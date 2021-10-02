ДТП с участием четырех машин произошло на юге Москвы

В Москве в Восточном Бирюлево произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в Telegram сообщил столичный департамент транспорта.

«На Липецкой улице (перед пересечением с Лебедянской улицей) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают городские службы», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что в связи с аварией проезд в сторону центра Москвы свободен только по трем полосам из пяти. Водителям рекомендовали по возможности объезжать этот участок.

Ранее, утром 2 октября, в центре столицы на улице Сретенке автомобиль Porshe въехал в школу.