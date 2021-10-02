В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что нужно увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах. Его слова приводит ТАСС.

«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — сказал Исаев.

Он отметил, что масочный режим — эффективный способ борьбы с распространением коронавируса, доказавший свою эффективность в Юго-Восточной Азии еще в начале пандемии SARS-CoV-2, и он должен соблюдаться.

Можно также проводить ПЦР-тестирование в трудовых коллективах, добавил эксперт.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что система здравоохранения столицы готова к росту числа заразившихся коронавирусом, поэтому говорить об ужесточении ограничений в городе пока рано.