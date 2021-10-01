В Мурманске задержали сотрудника больницы за кражу денег у умершего пациента

Работник одной из больниц Мурманской области обвиняется в краже средств с банковской карты пациента, пока тот был в реанимации, передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Как сообщили в ведомстве, полицейские провели проверку по факту хищения денег с банковской карты умершего пациента одной из больниц города Мурманска. Подозреваемый был установлен и задержан в ходе оперативных мероприятий.

По информации СК, в начале августа, пока пациент был в реанимации, его личные вещи, включая мобильный телефон, документы, банковская карта и деньги находились в палате, откуда они были похищены. Следствие установило, что в этот же период со счетов потерпевшего с помощью мобильного банка была переведена на другую карту 81 тыс. рублей, а также была попытка оформить кредит на сумму более 300 тыс. рублей.

Задержанным оказался работник из числа младшего медицинского персонала клиники. Его должность не указывается.

«В настоящее время злоумышленнику 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета»), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Якутии мужчина, который был уволен из-за подозрения в краже, выстрелил в начальника.