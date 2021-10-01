Житель Приморья отрезал себе кисть и бросил ее с балкона

Житель Приморского края отрезал себе кисть руки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД России по региону.

Инцидент случился в одном из многоквартирных домов в городе Лесозаводск.

Ранее в соцсетях появилось видео с полуголым мужчиной, который сначала долго стоял на балконе и что-то кричал. Отдельные фразы, среди которых были и ругательства, слышали прохожие, снимавшие происходящее на видео. В какой-то момент мужчина взял нож и отрезал себе кисть.

Как сообщил агентству информированный источник, мужчина отрезал себе кисть левой руки и бросил ее с балкона.

В полиции РИА «Новости» рассказали, что об инциденте сообщили местные жители. Они проинформировали правоохранителей, что на улице Спортивная «мужчина неадекватно себя ведет». На место выехали полицейские и бригада скорой медпомощи.

«Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство», — сказали в полиции.

Полиция уже начала проверку после данного инцидента.

Ранее стало известно, что у преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками.