Десятки тысяч поросят готовят к массовому забою в Британии из-за нехватки водителей

Национальный союз фермеров Британии предупредил, что до 150 000 здоровых поросят могут быть забиты в ближайшие несколько дней из-за нехватки водителей грузового транспорта и перебоями в работе скотобоен. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Из-за дефицита рабочей силы, спровоцированного Brexit, а также ограничениями, связанными с пандемией, когда многим рабочим транспорта и мясной промышленности пришлось покинуть страну, цепи поставки оказались нарушены.

«Это безнадежно. Я занимаюсь производством 26 лет и никогда раньше не сталкивался с перспективой разделки свиней на собственной ферме!», — заявил один из фермеров.

Представители ассоциации отмечают, что фермеры обеспокоены будущим их бизнеса, так как без оперативного доступа к скотобойням, а далее — к потребителю, эффективное разведение скота становится невозможным.

Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса в Британии, также спровоцированного нехваткой рабочей силы, пришлось задействовать военных.

1 октября также стало известно, что четверть заправок в Британии остались без топлива.