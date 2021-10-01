МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за переписчиков населения

МВД РФ предупредило граждан о мошенника, которые в ближайшие две недели могут приходить под видом волонтеров всероссийской переписи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перепись населения состоится в период с 15 по 14 ноября, на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря.

«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками. Переписчиков легко узнать — специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения», — указано в сообщении пресс-службы.

Перед тем, как начать опрос, переписчик должен представиться и показать документы. Затем он должен сообщить, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится по российскому законодательству. В МВД подчеркнули, что проводить опрос на улице или во дворе запрещено.

«В ведомстве предупреждают, что при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется», — отмечается в сообщении.

В случае возникновения сомнений в полиции рекомендовали обращаться к участковому, либо звонить по телефонам 102 или 112.

Ранее в МВД сообщили, что ведомство зафиксировало случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и, входя в доверие к жертвам, могут просить поучаствовать в операции по поимке преступников.