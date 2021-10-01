Конспирологу, поджегшему вышку 5G и построившему дома бункер, вынесли приговор

Британского конспиролога Дэвид Петтерсона приговорили к 12 месяцам условного срока и 200 часам обязательных работ за сожжение вышки 5G. Как сообщило издание Daily Mail, мужчину освободили от реального срока в связи с невменяемостью.

Петтерсон сжег вышку 5G в британском городе Гейтсхед, причинив ущерб на сумму £100 000. Мужчина заявлял, что вышка вгоняла его в состояние настолько сильной паранойи, что ему пришлось построить у себя бункер из консервных банок и ходить в костюме из фольги.

Судья пришла к выводу, что инцидент произошел в то время, когда Петтерсон прекратил прием антипсихотических препаратов, и, узнав, что мужчина снова стал принимать таблетки, приняла решение не приговаривать его к реальному сроку.

«То, что вы сделали было следствием вашего плохого психического здоровья на тот момент. Вы сожгли вышку, надеясь, что это принесет общественную пользу», — заявила судья во время вынесения приговора.

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