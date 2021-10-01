Посольство прокомментировало задержание россиянина в Черногории

Посольство РФ в Черногории ждет от властей страны подтверждения информации о задержании российского банкира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатов.

«Пока никакой информации нет. Так же, как и вы, узнали об этом из СМИ. Официальных подтверждений черногорских властей пока не получали. Ждем подтверждения», — сказал представитель посольства.

Как сообщалось ранее, Черногории 30 сентября задержали экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заочно арестованного в России.

Мужчина был арестован на курорте Тиват после нескольких недель его поиска. Чуяна подозревают в получении и даче взяток с 2012 по 2018 год с целью незаконного обогащения, когда тот был акционером и владельцем одного банка. По данным правоохранителей, за это время банкир получил незаконную прибыль в размере 340 млн рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из «ОФК банка».

Россиянина заключили под стражу, его ждет экстрадиция.