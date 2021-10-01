Назван процент россиян, генетически склонных к тяжелому течению COVID-19

Международная группа из ученых Германии, Швейцарии, США, Испании, Австрии, Великобритании и России под руководством специалистов из клиники Шарите (Берлин) нашла особый вариант гена, регулирующий функции иммунной системы. Его носители в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусом. Об этом пишу «Известия».

Речь идет о вариантах гена HLA. Были исследованы 435 случая течения болезни у пациентов с COVID-19 старше 18 лет из Германии, Испании, Швейцарии и США.

Исследование показало, что есть достаточно частый вариант гена HLA-C (а именно HLA-C*04:01), который примерно вдвое повышает риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом.

С российской стороны в исследовании участвовали специалисты из медико-генетического центра Genotek. Они посчитали, что примерно 13% россиян обладает этим геном.

Ранее ученые назвали причину невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу.