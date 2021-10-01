Названы самые вредные для пожилых людей продукты

С возрастом человеку, как правило, тяжелее справляться с перевариванием пищи, поэтому пожилым людям от некоторых продуктов лучше отказаться. Такое мнение высказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

В частности, врач призвала пожилых людей отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.

«В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим», — сказала Дианова, добавив, что консервные изделия стоит употреблять по минимуму.

По словам диетолога, под запретом также сдобная выпечка, которая нередко содержит пальмовое масло, много трансжиров и сахаров. Совсем от выпечки можно не отказываться — стоит отдать предпочтение цельнозерновому хлебу.

Врач также заявила, что пожилым людям не стоит сильно налегать на семена и орехи, а вот фрукты и овощи в рационе пенсионеров должны быть регулярно — с учетом имеющихся заболеваний и индивидуальной переносимости.

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