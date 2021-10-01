В США признали неспособность депортировать 11 млн нелегальных мигрантов

В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов опубликовали на своем сайте новые рекомендации для Службы иммиграционного и таможенного контроля, в которых была признана неспособность депортировать из страны 11 млн нелегальных мигрантов.

«Согласно имеющимся оценкам, в США находятся более 11 млн человек, не являющихся гражданами, которые не имеют надлежащих документов или подлежат высылке по иным причинам. У нас нет ресурсов, чтобы задержать и попытаться выдворить всех этих людей, не являвшихся гражданами», — указано в рекомендациях.

По словам главы МВБ Алехандро Майоркаса, сотрудники иммиграционного контроля должны оценивать каждый конкретный случай по отдельности.

«Поэтому нам следует действовать по собственному усмотрению и определять, в отношении кого в первую очередь принимать меры, направленные на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства», — указано в рекомендациях.

Ранее в МВД России заявили о попытках криминализировать образ мигранта.