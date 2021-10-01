Эксперты «СберУслуг» рассказали о способах сохранить здоровье при помощи спорта

Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали о способах сохранить здоровье в пожилом возрасте при помощи спорта, сообщают «Известия».

Для людей категории старше 65 лет оптимальными являются 2,5 часа спорта в неделю.

«Пожилым также важно выполнять упражнения на баланс, которые помогут тренировать равновесие, а значит избежать падений и травм. Самое простое упражнение на баланс — стоять сначала на одной ноге, потом на другой. Эксперты предупреждают, что данное упражнение лучше делать у стены или у устойчивого стула», — рассказали эксперты.

Силовые упражнения лучше всего делать при помощи фитнес-резинок — при этом ограничивая их двумя подходами в неделю.

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