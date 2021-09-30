В Финляндии норок начнут прививать от коронавируса

Финские заводчики пушных зверей первыми в Евросоюзе начнут вакцинировать норок от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).

В публикации отмечается, что животных будут прививать экспериментальным препаратом FurcoVac, который подлежит всем соответствующим требованиям властей, предъявляемым к подобным лекарствам.

«Команда разработчиков вакцины упорно работала над производством серийных партий препарата, который соответствовал бы нормативным требованиям. Под наблюдением Управления по безопасности пищевых продуктов Финляндии с условной лицензией мы теперь можем безопасно делать прививки для норок в Финляндии», — заявил директор по исследованиям FIFUR Юсси Пеура.

В ассоциации отметили, что разработка вакцины началась осенью 2020 года.

Ранее заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных.

Клинические испытания вакцины для животных стартовали в октябре предыдущего года. В них приняли участие собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.