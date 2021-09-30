Правозащитники: около 50 человек задержаны в Белоруссии за комментарии о гибели сотрудника КГБ

КГБ Белоруссии задержал около 50 человек за комментарии в социальных сетях относительно гибели сотрудника IT-компании EPAMА Андрея Зельцера и убитого им сотрудника КГБ, сообщает правозащитный центр «Весна».

Сейчас организации известны имена 38 задержанных. Их обвиняют в оскорблении государственного служащего и возбуждении социальной розни.

«Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина», — говорится в сообщении.

Задержания, предположительно, проводились 29 сентября.

29 сентября стало известно, что Зельцер застрелил из ружья сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Сам Зельцер был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру силовиков. Белорусские органы проводили «отработку адресов, по которых могли находиться лица, причастные к терроризму».

Видеозапись штурма была опубликована государственным белорусским телеканалом ОНТ. Съемка велась с обеих сторон — одна камера снимала действия силовиков, вторая находилась в квартире.