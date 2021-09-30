Минтруд рассмотрит предложение о ежегодной единовременной выплате к школе

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что в ведомстве планируют изучить предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тыс. рублей из материнского капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что размер выплаты может составить 20 тыс. рублей и будет покрываться за счет средств материнского капитала.

Баталина подчеркнула, что в правительстве России постоянно рассматривают запрос на расширение возможностей по использованию маткапитала.

«Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», — отметила замминистра труда и социальной защиты.

Она добавила, что в отношении школьной выплаты «следует обратить внимание, что ее возможное введение не учитывает особенности получателей материнского капитала».

Ранее Счетная палата России предложила расширить возможности использования средств по материнскому капиталу. В частности, речь идет о том, чтобы выдавать часть средств по сертификату наличными.