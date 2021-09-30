Далай-Лама спас кафе в Эдинбурге от закрытия

Далай-Лама помог выкупить кафе тибетской кухни Himalaya в Эдинбурге после того, как хозяйка помещения объявила о его продаже. Он обратился к людям с просьбой финансово поддержать бизнес. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Индианка Река Гава открыла кафе тибетской кухни Himalaya после того, как встретилась с Далай-Ламой в Шотландском парламенте в 2004 году. Духовный лидер предложил ей тогда остаться в Шотландии и продвигать тибетскую культуру. Однако во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19 у хозяйки помещения начались финансовые трудности и она захотела продать помещение. Теперь, благодаря помощи сотен энтузиастов, кафе не грозит опасность закрытия.

«Я очень много работала и вложила в это кафе! Для меня это не просто работа, а мое служение обществу. Именно поэтому я безумно благодарна, что могу продолжать сейчас свое дело. Это не просто кафе, мы делаем гораздо больше, потому что мы обучаем людей и даем им опыт работы. Тибетская культура олицетворяет человеческие ценности, такие как помощи нуждающимся, проявление сострадания ко всем людям». — сообщила женщина.

Ранее Далай-Лама рассказал, что следует помнить до самой смерти.