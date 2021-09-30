RT: The Insider* получил 9,3 млн рублей пожертвований после признания иноагентом

С момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Романа Доброхотова получило пожертвования в криптовалюте на сумму 9,3 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные анализатора блокчейна Blockchair.

Как отмечает RT, размер пожертвований, полученных The Insider после признания иноагентом, в пять раз превышает сумму, поступившую на криптокошельки издания с января 2020 года — за этот период СМИ получило 1,8 млн в рублевом эквиваленте.

При этом RT подчеркивает, что самое крупное пожертвование за все время существования кошелька поступило изданию Доброхотова 26 сентября, его размер составил 3,037 ВТС (биткоина) одним платежом. На тот момент эта сумма была эквивалентна 9,1 млн рублей.

Издание The Insider было включено в реестр иностранных агентов 23 июля текущего года.

30 сентября стало известно, что главный редактор издания Роман Доброхотов объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении государственной границы. По версии Федеральной службы безопасности России, он перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска.