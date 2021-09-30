Россиянки стали чаще выбирать IT-специальности

Доля резюме женщин в сфере информационных технологий за последние пять лет больше всего выросла в сфере UI/UX-дизайна (разработка интерфейса приложения или сайта): на 15 процентных пунктов (с 25 до 40%), следует из исследования сервиса SuperJob и Московского физико-технического института, поступившего в «Газету.Ru».

В сфере тестирования ПО женских резюме стало больше на 7 процентных пунктов (34% в 2016 году и 41% сегодня). Среди программистов C++ доля женщин выросла с 3 до 8%, а среди администраторов баз данных — с 17 до 22%.

Тем временем в сфере разработки ПО и мобильных приложений число женщин по-прежнему невелико и с 2016 года выросло незначительно: в мобильной разработке для Android — на 2 процентных пункта, среди Python-разработчиков — с 7 до 11%.

По данным МФТИ, за последние три года соотношение девушек и молодых людей среди абитуриентов, поступающих на различные IT-специальности, практически не менялось. Количество девушек от общего числа абитуриентов составляет 27%.

Исследование резюме соискателей распространенных IT-специальностей проводилось по всей России в июне 2021 года.