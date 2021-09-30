Убитые в Оренбургской области студентки приехали туда на учебу из Башкирии

Три студентки, которых ранее нашли убитыми в квартире в оренбургском городе Гай, приехали в Оренбургскую область учиться из Башкирии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова, передает RT.

«В Гай приехали учиться. В образовательном учреждении характеризуются положительно. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в том числе оказать психологическую помощь», — сказала омбудсмен.

По данным РИА «Новости», в медицинском колледже Гая подтвердили убийство студенток.

«Девушки являются нашими студентками, это мы подтверждаем… Девочки хорошие были», — сказали в учебной части филиала Орского медколледжа, добавив, что «вся информация только у заведующей, а ее сейчас опрашивает полиция».

В колледже также сообщили, что другим студентам оказывается необходимая психологическая помощь в связи с произошедшей трагедией.

В настоящее время на месте убийства находятся руководители Следственного комитета и управления МВД Оренбуржья. Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты расследования.

30 сентября в 4.45 по местному времени (2.45 мск) после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек со следами насильственной смерти. Во дворе дома также было найдено еще одно тело с аналогичными телесными повреждениями. Позже в СК заявили, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. Telegram-каналы сообщали, что неизвестный убил девушек топором. В дальнейшем в СК опровергли информацию о том, что девушки были убиты топором.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).