Полуголый житель Томска избил женщину в лифте

В Томске в лифте жилого дома полуголый мужчина избил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На видео, опубликованном 30 сентября 2021 года, видно, как местная жительница заходит в лифт и нажимает кнопку своего этажа. Сразу после этого в кабину забегает мужчина, одетый в одни джинсы, и блокирует двери.

Сперва он пытается поговорить с женщиной, однако она отказывается. После этого он начинает бить ее по голове кулаками. Затем злоумышленник ненадолго отходит, а спустя некоторое время возвращается и ударяет ее ногой.

На последних кадрах видно, как жительница дома выходит из лифта, где на полу осталась ее кровь. Видеозапись случайно обнаружили соседи, когда искали того, кто справляет нужду в кабине.

«Жители одного из томских домов попросили посмотреть камеры видеонаблюдения, где просили найти того, кто опорожнился в лифте. При просмотре камер наткнулись на страшную сцену. Были ли это семейные разборки или нет, мы не знаем, но соседи утверждают, что были крики в квартире, на площадке», — говорится в описании к видео.

УМВД по Томской области газете «КП» рассказали, что избитая женщина не подавала заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Ярославле двое медработников психиатрической больницы избили пациентку, пока ехали в лифте.