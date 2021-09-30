Адвокат бизнесмена Быкова пожаловался на неоказание его клиенту медпомощи в СИЗО

Алексей Прохоров, адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, заявил, что его клиенту не предоставляют медицинскую помощь в СИЗО-1. Об этом защитник сказал в своем видеообращении, опубликованном на странице предпринимателя в Instagram.

По словам юриста, с начала минувшей недели у его подзащитного в СИЗО-1 начали фиксировать повышение давления.

«При норме 120, стали фиксировать 160-170 и давление это не снижалось. <…> В этой связи фельдшер или врач, я не знаю, кто есть в СИЗО-1, выписала Анатолию Петровичу направление в лечебно-исправительное учреждение — Красноярскую туберкулезную больницу (КТБ-1), которая находится на улице Маерчака и входит в систему ГУ ФСИН, для более глубокого обследования и принятия решения о необходимости лечения», — сказал Прохоров.

Как сообщил адвокат, в КТБ-1 Быков поступил 23 сентября, его обследовали и на следующий день прописали курс лечения с большим количеством препаратов.

«Курс лечения предполагал не менее 10 дней и должен был начаться с понедельника (27 сентября). <…> В понедельник вечером, по требованию СИЗО-1, не получив лечения, которое ему было назначено, он [Быков] был направлен обратно в СИЗО», — отметил Прохоров.

Он также заявил, что бизнесмен не получил лечения, его артериальное давление по-прежнему остается повышенным.

«В СИЗО-1 никакого лечения ему не оказывается», — утверждает защитник.

Он добавил, что уже направил жалобы уполномоченному по правам человека по Красноярскому краю Марку Денисову, краевому прокурору Роману Тютюнику и руководству регионального ГУ ФСИН.

Ранее стало известно, что Быков получил 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. Согласно версии следствия, Быков был причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступления были совершены летом 1994 года. Убийство было осуществлено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, уверены следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

В конце августа этого года суд присяжных в Красноярске признал виновным Быкова в организации убийств.