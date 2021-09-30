В Москве в четверг ожидается до +12°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 30 сентября, будет до +12°С. Погода в столице ожидается без осадков с переменной облачностью и слабым ветром, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+12°С. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать 4...+6°С.

Атмосферное давление днем составит 762 мм рт. ст., а ночью — 762 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца» и «буйство красок».

До этого сообщалось, что начало осени в Москве стало самым холодным с начала века. Однако, по прогнозам, календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.