Под Оренбургом нашли три тела женщин со следами насильственной смерти

В городе Гай Оренбургской области нашли три тела, передает пресс-служба регионального управления СК.

Как сообщили в ведомстве, в четверг в 04.45 часов (02.45 мск) после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек со следами насильственной смерти. Во дворе дома также было найдено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.

На месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики и следователи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.