На Камчатке полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника

На Камчатке полицейские остановили внедорожник, где нашли и изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры, стоимость которой превышает 34 млн рублей, передает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в ночное время на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково.

Как сообщается, сотрудники Госавтоинспекции в результате погони остановили внедорожник, «водитель которого игнорировал их законные требования об остановке и пытался скрыться».

При обыске в кузове машины правоохранители обнаружили красную икру-сырец массой свыше 1200 кг. По предварительным данным, водитель автомобиля совместно со своим знакомым купил данный продукт в Усть-Большерецком районе с целью переработки и дальнейшей продажи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Ранее в сентябре прокуратура Амурской области сообщила, что в пригороде Благовещенска обнаружили более сотни контейнеров с красной икрой.

До этого стало известно, что в Подмосковье нашли свыше 1,35 т контрафактной черной икры на 20 млн рублей.