Солист Blink-182 Марк Хоппус объявил о победе над раком

Солист Blink-182 Марк Хоппус рассказал поклонникам, что врачи объявили, что он выздоровел от рака. Мужчина несколько месяцев боролся за свое здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

«Только что был на осмотре у своего онколога, и у меня нет рака!», — написал 49-летний певец Blink-182 в социальных сетях.

«Благодарю Тебя, Бог, и Вселенная, и друзья, и семья, и все, кто дал мне поддержку, доброту и любовь», — отметил после этого музыкант.

Хоппус указал, что ему по-прежнему придется проверяться каждые шесть месяцев. Диагноз был поставлен в апреле этого года. 23 июня он написал в Twitter: «Это отстой, и мне страшно, и в то же время мне повезло с невероятными докторами, семьей и друзьями. Они помогут мне пройти через это».

У Хоппуса есть 19-летний сын Джек Хоппус и 49-летняя супруга Скай Эверли,.

Ранее сообщалось, что американский актер Джефф Бриджес, сыгравший в культовом фильме братьев Коэнов «Большой Лебовски» главную роль, победил лимфому и COVID-19. В своем «письме» 71-летний актер рассказал фанатам, что в начале этого года он провел пять недель в больнице с коронавирусом. Он предположил, что мог заболеть после очередного курса химиотерапии.