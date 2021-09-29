Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в открытое море

Сухогрузы Viktor Tsoi и Egor Letov, получившие свои названия в честь лидеров групп «Кино» и «Гражданская оборона», вышли в мировой океан под флагом африканской Либерии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с историей судов.

В статье говорится, что корабли принадлежат группе «ВТБ Лизинг», эту информацию подтвердили в пресс-службе группы. Сухогрузы были построены в Южной Корее, они относятся к классу Ultramax.

«Конечно, мне приятно, что именем брата назвали корабль! Что касается согласования [по использованию имени], то мне ничего об этом не известно», — рассказал брат Егора Летова Сергей.

Представители семьи Виктора Цоя от комментариев отказались.

Ранее в Брянске неизвестные вандалы изуродовали граффити, на котором изображен Летов, написав поверх рта музыканта теги из социальных сетей.