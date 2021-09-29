Глава МВД Белоруссии пообещал жесткий ответ на убийство сотрудника КГБ

Командующий белорусскими внутренними войсками Николай Карпенков прокомментировал убийство сотрудника КГБ, пообещав, что террористов будут уничтожать, если милиционеры не увидят поднятых рук. Глава МВД заявил об этом в эфире телеканала СТВ.

«Ответ правоохранителей (на убийство сотрудника КГБ – ред.) будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный… Есть террорист, есть адрес, где он находится, подъехали, предупредили, не открыли дверь… будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку. Зайдем со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен», — заявил Карпенков.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ.

Во вторник, 28 сентября, в Минске во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем нападавшего ликвидировали.