В Словении приостановили вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson

Словения приостановила использование вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson после того, как молодая девушка умерла вскоре после вакцинации. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Словении.

Национальный институт общественного здравоохранения порекомендовал «с учетом информации о случае серьезного нежелательного явления после вакцинации [препаратом] Janssen члены консультативной группы приостановить вакцинацию этой вакциной до прояснения ситуации».

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар подчеркнул, что доверяет профессионализму консультационной группы и поэтому поддержал решение экспертной группы временно изъять эту вакцину из центров вакцинации.

Ранее американский актер, комик и режиссер Крис Рок заявил, что заразился коронавирусом после прививки американским препаратом Johnson & Johnson. В мае 2021 года комик был гостем «Вечернего шоу» на телеканале NBC. Он рассказал ведущему Джимми Фэллону, что привился однокомпонентной вакциной.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего в мире зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса. Так, Немецкая компания BioNTech разработала вакцину совместно с американской Pfizer, препарат носит название Pfizer/BioNTech. США также принадлежат вакцины Moderna и Janssen от корпорации Johnson & Johnson. В Великобритании есть вакцина, разработанная компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Китай создал три препарата против COVID-19: Sinovac Biotech, Ad5-nCoV («Конвидеция»), CNBG (Sinopharm). Турция создала TURKOVAC.