В Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России

Старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная сообщила, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России на 100 тыс. населения в 10 раз выше, чем в странах Европы, передает ТАСС.

По информации специалиста, в России зарегистрировано «довольно много» случаев ВИЧ-инфекции — 1,1 млн. Доля молодежи среди заболевших составляет менее 2%, что сравнительно меньше с количеством выявления ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе в 2000-х, когда почти четверть всех новых случаев были связаны с заражением лиц до 20 лет.

В 2020 году было выявлено 60 тыс. новых ВИЧ-инфицированных, это, подчеркнула Ладная, «по-прежнему очень много». Она привела в пример страны Европейского союза, где было зарегистрировано 25 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.

«Если сравнивать заболеваемость в пересчете на 100 тыс. населения, то у нас заболеваемость в десять раз выше, чем в странах Европейского союза», — сообщила она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что чаще всего инфицирование доминирует среди мужчин в возрасте 30-44 лет.