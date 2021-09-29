В Турции мужчина несколько часов искал в лесу самого себя

В Турции 50-летний местный житель Бейхан Мутлу отправился на поиски самого себя после того, как заблудился в лесу. Об этом сообщает телеканал NTV.

Мужчина выпивал с друзьями в лесу, а спустя некоторое время встал и ушел глубоко в чащу. Приятели не смогли отыскать Мутлу самостоятельно и вызвали полицию, которая прислала отряд спасателей.

Позднее к поискам присоединились и местные жители. Сотни людей прочесывали лес и звали мужчину по имени. Затем среди волонтеров появился сам Мутлу, который, узнав, что кто-то потерялся решил помочь.

В результате, когда кто-то снова выкрикнул его имя, турок остановил поиски и признался, что он и есть тот, кого ищут. Сотрудники полиции составили отчет о завершении поисковой операции и доставили Мутлу домой.

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