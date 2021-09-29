Американец выиграл марафон благодаря тому, что двое кенийцев побежали не туда

Атлет из Иллинойса Тайлер Пенс выиграл марафон Quad Cities, принеся Соединенным Штатам первую победу на этом соревновании с 2001 года. Однако, как сообщает издание The Standard золото ему досталось только потому, что волонтер-велосипедист повел кенийских марафонцев, опережающих Пенса, по неправильному пути.

Кенийцы Элайджа Мнанганги Саоло и Люк Кибет сильно опережали американца, однако волонтер случайно повел их по неофициальному пути, за что в итоге спортсмены были дисквалифицированы. Организаторы марафона хоть и подтвердили факт, что кенийцев повели по неправильному пути, но отметили, что на них лежит часть ответственности за свое поражение, так как те проигнорировали разметку, обозначающую границы маршрута.

Тайлер Пенс преодолел дистанцию за два часа пятнадцать минут и семь секунд и получил выигрыш за первое место в размере $3000.

Ранее сообщалось, что марафонца Омара Ахмеда, занявшего первое место дисквалифицировали, так как он перепутал дистанцию.