Ученые назвали причину невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Некоторые люди менее подвержены или вообще не могут заразиться коронавирусом благодаря мутациям в гене OAS1. Об этом сообщает журнал Science.

К такому выводу пришли ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго. В данном случае речь идет о пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.

Специалисты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «выявлять» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Ученые также выяснили, что пациенты с «плохой» формой OAS1 намного чаще заболевали тяжелой формой коронавирусной инфекции, а вероятность смертности среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.

При этом эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов, говорится в документе.

Ранее оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 857 человек, что стало новым антирекордом. До этого максимум по числу смертей из-за коронавирусной инфекции был зарегистрирован 28 сентября — 852 человека.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 206 388 человек, выздоровели 6 653 941.