Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами

Замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев заявил, что депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, законопроект предполагает запрет на использование автомобилей и мототранспортных средств, если они нарушают покой и тишину граждан в ночное время. Также предлагается отнести к защищаемым от автомобильного шума территориям улично-дорожную сеть Москвы.

За нарушение тишины с 23:00 до 7:00 предлагается ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц. Если мощность двигателя машины превышает 200 л.с., мотоцикла — 50 л.с., а грузового автомобиля - 250 л.с., то штраф составит 5 тыс. рублей плюс 250 рублей за каждые 10 л.с.

Ранее в ЦОДД подтвердили, что в Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными авто.