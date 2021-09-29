В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалого ребенка

Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 18.00 (16.00 мск) в поселке Кедровка Березовского района по улице Трудовая, 4. Мать погибшей рассказала, что в момент происшествия она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым были на улице возле дома.

По данным ГИБДД, сожитель женщины остановил проезжающую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент девочка побежала к дороге и залезла под заднее правое колесо грузовика. Водитель не увидел ребенка и начал движение. Мать вызвала скорую помощь, врачи констатировала смерть малышки.

Сообщается, что водитель ЗИЛа к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза. На момент аварии он был трезв.

Мать девочки, женщина 1998 года рождения, состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки не создающий условия для благоприятного проживания ребенка, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери.

В отношении женщины назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточняет госавтоинспекция.

В начале августа сообщалось, что машина задавила насмерть младенца на пляже в Воронеже.