Папа Римский планирует посетить Украину

О планах Римского Папы Франциска посетить Украину рассказал католический архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовский.

По словам архиепископа, Римско-католическая церковь сейчас активно развивается на Украине, отметив двадцать лет с визита Иоанна-Павла II в страну — первого визита главы Римской церкви в истории. По его словам, сейчас католическая церковь активно развивается, открывая несколько приходов каждый год, а также предоставляя пространство для диалога Православной церкви Украины, поддерживаемой из Константинополя и Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Я узнал, что Святой Отец планирует визит в следующем году», — сообщил священник.

Ранее Вселенский патриарх Константинопольский совершил визит на Украину, приуроченный к празднованию 30-летия независимости государства. Это осудили в РПЦ, сравнив действия клирика с библейским «вором и разбойником».