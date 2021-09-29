Явлинскому сделали третью операцию на сердце

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, это была операция по «чистке» сердца. Ему сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

«Перед процедурой Григорий Алексеевич подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений», — говорится в сообщении.

На данный момент глава политической организации находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что Явлинский в ночь на 27 сентября жаловался на тяжесть в груди, после чего его направили в больницу. Врачи диагностировали ему нарушение сердечного ритма. Тогда пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев заявил, что медики «делают все необходимое», чтобы улучшить состояние политика.

До этого Явлинского уже дважды оперировали на сердце: в 1998 году — в Германии, а 1999-м — в США.