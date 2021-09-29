Более 20 сотрудниц полиции пострадали на демонстрациях феминисток в Мехико

Более 20 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях на марше феминисток в Мехико, сообщает Los Angeles Times.

По информации мексиканского Министерства общественной безопасности, в ходе марша пострадали 37 человек, из них 27 полицейских, один сотрудник правительства, девять гражданских лиц. Четырем правоохранителям потребовалась госпитализация.

В Мехико проходят демонстрации за легализацию абортов и прекращение насилия, от которого в стране ежедневно погибают около 10 женщин, пишет издание. Часть участников протестов спровоцировали беспорядки, в частности разрушив ограждения у Национального дворца, президентской резиденции на площади Сокало, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения продолжались несколько часов, собравшиеся атаковали полицейских металлическими предметами и бросая файеры.

По данным властей, правоохранители действовали в соответствии с законами и с соблюдением прав человека.

Мехико и штаты Оахака, Идальго и Веракрус являются единственными мексиканскими территориями, где легализованы аборты, участницы марша женщины требовали распространения закона на всю страну.

Ранее сообщалось, что женщины устроили протест в защиту своих прав в Кабуле после прихода к власти «Талибана» (организация запрещена в России).