Мининформ Белоруссии заблокировал доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси»

Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». Сообщение об этом выдает крупнейший интернет-провайдер страны «Белтелеком» при попытке перейти на сайт, передает «РИА Новости».

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что сайт также не открывается и через мобильный интернет крупнейших сотовых операторов связи МТС и A1. Кроме того, доступ к порталу ограничен и для пользователей за рубежом.

«РИА Новости» обратились за комментарием в Министерство информации республики, однако там отказались говорить о причинах блокировки ресурса.

По данным белорусского портала TUT.BY, поводом для блокировки мог стать материал издания, в котором знакомые погибшего Андрея Зельцера, при задержании которого был застрелен сотрудник КГБ, положительно о нем отзывались. Сообщается, что «провластные СМИ» раскритиковали газету на данную публикацию.