В Красноярском крае эвакуировали полицейский участок из-за мужчины с артснарядом

В красноярских Черёмушках эвакуировали полицейский участок и оцепили территорию из-за мужчины, который пришел туда с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/kras_mash/653Krash Mash.

Отмечается, что 43-летний Илья обнаружил боеприпас на берегу реки, где рыбачил с друзьями. Мужчина принес находку домой, показал супруге, а утром решил отнести снаряд в полицию.

Илья оставил боеприпас у шлагбаума на входе и направился к полицейским, чтобы обо всем рассказать. В отделении приняли решение эвакуировать участок, осмотрели заряд, расспросили супругу. Мужчина был задержан на три часа, а его квартиру обыскали. Заряд оказался рабочий — его увезли в поле и взорвали.

Ранее сообщалось, что утром 16 сентября 54-летний Виктор Мирской совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Мужчина был вооружен автоматическим оружием и одет в камуфляж и бронежилет. Он подъехал к отделу МВД и активировал в дверях взрывное устройство. После этого злоумышленник проник в здание и устроил стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции получил ранение. В дальнейшем Мирского задержали, правоохранители изъяли из его машины арсенал оружия.