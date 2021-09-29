Назван напиток, способный предотвратить рак

Главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных, а напиток поможет в профилактике некоторых видов рака. Об этом сообщает газета «Известия».

Серяков уточнил, что речь идет не о растворимом, суррогатном кофе, а о натуральном, содержащем кофеин.

«Не так давно сделанные научные открытия говорят о том, что кофе действительно продлевает жизнь, позитивно влияя на внимание, память, повышение работоспособности, тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе рака», — рассказал онколог.

Он подчеркнул, что пока сложно сказать, почему кофе действует таким образом, и выразил надежду на то, что в будущем это будет определено.

Серяков добавил, что в составе кофе содержатся до двух тысяч различных компонентов, некоторые из них важны для организма человека. Например, хлорогеновая кислота тормозит воспалительные процессы.

Ранее канадские ученые выяснили, что риск смерти у человека, болеющего рассеянным склерозом и раком кишечника, выше, чем у того, кто страдает только от второго недуга.