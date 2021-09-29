Достигшая океана лава на Канарах вызвала выбросы вредных газов, возможны взрывы

Потоки лавы, истекающие из вулкана на острове Пальма, достигли океана. Контакт лавы с соленой водой произошел в районе населенного пункта Тасакорте. Об этом в сообщает El País со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса.

Контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Судам запрещено входить в акваторию на расстоянии 4 км из соображений безопасности.

Вулканологи Канарских островов предупреждали о возможности взрывов при соприкосновении лавы с морской водой.

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане (архипелаг Канарских островов), где проживают 85 тыс. граждан и находятся населенные районы Кабеса-де-Вака и Эль-Пасо, произошло извержение вулкана 19 сентября.

Перед этим сейсмологи зафиксировали свыше 25 тыс. подземных толчков и землетрясение силой 4,2 балла. Такую активность этот вулкан не проявлял уже более ста лет. При этом до этого извержение было в 1971 году.

Было разрушено 589 зданий, 258 га земли и ценных банановых плантаций покрыто потоками лавы, 21 км дорог повреждено. На острове эвакуировали около 6 тыс. жителей, чьи дома оказались под угрозой.