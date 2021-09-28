Арестован организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек

Нальчикский городской суд арестовал на 1 месяц и 28 суток организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова, где 23 сентября погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <…> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», — сказал судья.

Ранее организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек, написал явку с повинной.

Мужчину задержали в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Альпинисты планировали добраться до вершины Эльбруса, однако впоследствии им пришлось вернуться из-за ухудшения погоды. Они застряли на высоте более 5000 м.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли. 26 сентября спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших на Эльбрусе.