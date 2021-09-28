Сотрудника КГБ в Белоруссии застрелили во время спецоперации

В Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, погиб сотрудник КГБ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — говорится в сообщении.

Там же сообщается, что ответным огнем преступник был уничтожен.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Ранее в стране начали масштабную операцию по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов, в ходе которой правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверить причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.

СМИ сообщали, что речь идет о Telegram-сообществах «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и «Буслы ляцяць» (с белорусского – «Аисты летят»), где «осуществлялась вербовка и подбор» для массовых беспорядков.