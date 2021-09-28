В США убивший пять журналистов получил шесть пожизненных сроков

В США суд штата Мэриленд приговорил к шести пожизненным срокам Джеррода Рамоса, который застрелил в 2018 году пятерых журналистов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Трагедия произошла 28 июня 2018 года в редакции издания Capital Gazette. Судившийся на протяжении нескольких лет с сотрудниками редакции, которые писали материалы о его уголовном прошлом, открыл огонь из дробовика в главном офисе газеты.

В результате пятеро журналистов погибли, 20 человек получили ранения. Злоумышленника задержали на месте преступления и отправили под арест — в залоге ему было отказано.

В 2019 году мужчина признал себя виновным по всем 23 пунктам обвинения, однако заявил, что не может нести ответственность за преступление. Однако суд присяжных летом 2021 года признал Рамоса вменяемым и подлежащим уголовному преследованию.

«Подсудимый был приговорен к пяти пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также получил еще один пожизненный срок и 345 лет лишения свободы», — сообщили РИА «Новости» в прокуратуре штата.

Ранее сообщалось, что журналиста, разоблачившего коррупцию в полиции индийского штата Андрхра-Прадше, с помощью отвертки убил отстраненный полицейский.