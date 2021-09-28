В Тюмени, скатившись с горки, скончалась посетительница аквапарка

В Тюмени правоохранители организовали доследственную проверку после смерти женщины в аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 сентября 2021 года в аквапарке «ЛетоЛето». Посетительница потеряла сознание во время спуска с горки. «Она была грузная, скатилась с горки, на которой реально страшно. Когда скатилась — уже была без сознания», — рассказала изданию Znak.com свидетельница случившегося.

Посетители отметили, что доступ к горке, где произошел инцидент, закрыли, загородив ширмами. Затем в аквапарке ограничили доступ ко всем водным аттракционам.

«Когда спустились вниз [по лестнице], заметили, что там, у спуска, проводят реанимационные действия. Приехавшая скорая уехала через полчаса, а пространство у горки загородили ширмами и пресс-воллами. Через несколько часов ширмы убрали, уборщицы долго мыли полы и синюю горку», — пояснила гостья.

По данному факту организована доследственная проверка. Назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины.

Ранее сообщалось, что шесть детей доставили в больницу с признаками отравления парами хлора во время посещения детьми одного из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога Ростовской области.