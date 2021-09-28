Пермские власти объяснили «намаз в школе» тренировкой позы «по-турецки»

Ученики школы №123 на уроке физкультуры учились сидеть в позе «по-турецки», а не читали намаз. Об этом «Газете.Ru» рассказали в департаменте образования города, комментируя действия учителя физкультуры, который, как сообщили родители учеников, призывал детей «помолиться Аллаху».

«Сразу после появления информации от родителей в соцсетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы №123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что директор школы назначил встречу с родителями учеников, чтобы разобраться в ситуации.

«Департаментом образования Перми указано руководителю школы на необходимость в проведении внутреннего расследования по исполнению работником норм профессиональной этики. Сегодня директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем», — пояснили в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором ученик пермской школы №123 рассказывает, что на уроке физкультуры их заставляли молиться Аллаху. Мальчик показывал типичные для намаза позы с руками ладонями вверх. Он отметил, что так «тренирует» первоклассников учитель физкультуры.