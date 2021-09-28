Глава МВД наградил полицейских, обезвредивших устроившего стрельбу пермском вузе

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые обезвредили 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что глава МВД вручил младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

По данным ведомства, Калинин первым прибыл на место происшествия и, оказавшись лицом к лицу с вооруженным студентом, сохраняя полное самообладание, обезвредил его. В это же время Макаров оперативно организовал эвакуацию студентов и преподавателей в безопасное место, не допустил паники.

«Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевелся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет», — отметил Колокольцев.

Министр добавил, что в экстремальной ситуации правоохранители проявили отвагу и сумели принять единственно верное решение. Тем самым они в очередной раз доказали, что профессия полицейского – «это призвание для сильных духом, ответственных и неравнодушных людей».

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Учащиеся забаррикадировались и стали выпрыгивать из окон, пытаясь спастись.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Примерно через полчаса после начала стрельбы прибывшие на место место сотрудники правоохранительных органов задержали Бекмансурова.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в университете в Перми.