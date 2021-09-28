В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 21 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 236 случаев.

Уточняется, что у 7,9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 852 человек, что стало новым антирекордом.

До этого максимум по числу смертей из-за коронавируса был зафиксирован в середине июля. Тогда за неделю от коронавируса скончались 5 417 человек.

При этом вылечились от коронавируса 17 368 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2541), Санкт-Петербург (1530), Московская область (1450). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 464 708 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 205 531 человек, выздоровели 6 635 485 человек.

Ранее эксперт рассказал, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России, который обеспечивает всеобщая вакцинация, может сформироваться к концу года.