Пересадку донорских органов будут осуществлять в 40 регионах России

Операции по пересадке донорских органов будут выполнять почти в половине российских регионов в 2022 году. Такое заявление на открывшемся в Москве V Российском национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» сделал главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергей Готье, пишут «Известия».

Как сообщается, сегодня такие операции делают в 34 субъектах РФ. В следующем году к ним добавятся Хабаровский край, Республика Крым, Ярославская, Курская, Ивановская области, а также город Севастополь.

Издание также пишет, что в России до конца текущего года может быть принят законопроект, который усовершенствует действующий закон 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Нововведения касаются трансплантации костного мозга (КМ) и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).

Документ был внесен в Госдуму в апреле, а 15 июня он прошел первое чтение.

Как рассказал изданию председатель комитета по охране здоровья в Госдуме VII созыва, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов, проект закона поддерживает правительство, Совет Федерации и все экспертное сообщество. Он выразил уверенность, что закон примут уже в ближайшую сессию.

«После чего, по расчетам, количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток удвоится», — заявил депутат.

По его словам, что в документе говорится о создании федерального регистра донорских органов, доноров и реципиентов КМ и ГСК, предусмотрено финансовое обеспечение вплоть до оплаты проезда.