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Отстранение судьи по взрыву в порту Бейрута возвратило расследование к началу

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Mohamed Azakir/Reuters

Судья Тарек Битар, судебный следователь по делу о взрыве в порту Бейрута, был отстранен от дела после того, как депутат Нохад аль-Махнук подал на него апелляционную жалобу в суд. Об этом пишет Arab News.

Битар приостановил свое расследование в ожидании решения Апелляционного суда Бейрута принять или отклонить жалобу, поданную Аль-Махнуком.

Битар был назначен 19 февраля 2021 года судьей, который возглавил расследование взрыва после судьи Фади Савана. 18 февраля Саван был отстранен от дел, через четыре месяца после его назначения по просьбе бывших министров Али Хасана Халила и Гази Зуайтера, которым Саван предъявил обвинения в связи с инцидентом.

Катастрофа, потрясшая мир 4 августа 2020 года, унесла жизни 215 человек, были ранены более 6500 человек и разрушила половину ливанской столицы. Взрыв был вызван возгоранием нитрата аммония, который хранился на складе порта. Аммоний был конфискован с корабля, пришвартованного в порту в 2014 году.

Битар и Саван обвинили в произошедшем бывшего премьер-министра Хасана Диаба, нескольких нынешних министров и депутатов, старших армейских офицеров, офицеров общей и государственной безопасности, старших сотрудников порта, а также некоторых судей.

Им были предъявлены обвинения халатности. 27 сентября Битар допросил бывшего начальника разведки Джавдата Овейдата. В прошлую пятницу Битар направил генерального прокурора, судью Гассана Хури, к прокурору Кассационного суда и потребовал возбудить против него дело за «хранение дела аммиачной селитры».

Решение о приостановлении полномочий Битара является официальным, но не окончательным до решения Апелляционного суда. Если просьба Аль-Махнука будет принята, тогда все расследование вернется на начальную точку.

Ранее сообщалось, что взрыв в порту Бейрута связали с бизнесменом из Украины. Согласно расследованию Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опасные вещества на складах хранила компания украинского предпринимателя Владимира Вербонола.

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